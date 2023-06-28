СМИ: страны НАТО согласились оставить Столтенберга генсеком альянса еще на один год

Контракт политика с НАТО истекает 1 октября 2023 года

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. Правительства стран - членов НАТО пришли к согласию, что Йенс Столтенберг останется еще на один год генсеком альянса. Об этом в среду сообщила норвежская газета Verdens Gang.

"Правительства 31 страны - члена НАТО пришли к согласию: по данным Verdens gang, все страны НАТО коллективно поддерживают решение попросить Йенса Столтенберга продолжить работу в качестве генерального секретаря", - пишет издание.

Столтенберг еще официально не согласился на продление. Его контракт с НАТО истекает 1 октября 2023 года.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают подтверждения Столтенберга в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля.