28 июня, 11:01,
обновлено 28 июня, 11:25

СМИ: страны НАТО согласились оставить Столтенберга генсеком альянса еще на один год

AP Photo/ Peter Dejong
Пресс-конференция лидеров НАТО в Гааге
© AP Photo/ Peter Dejong

Контракт политика с НАТО истекает 1 октября 2023 года

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. Правительства стран - членов НАТО пришли к согласию, что Йенс Столтенберг останется еще на один год генсеком альянса. Об этом в среду сообщила норвежская газета Verdens Gang.

"Правительства 31 страны - члена НАТО пришли к согласию: по данным Verdens gang, все страны НАТО коллективно поддерживают решение попросить Йенса Столтенберга продолжить работу в качестве генерального секретаря", - пишет издание.

Столтенберг еще официально не согласился на продление. Его контракт с НАТО истекает 1 октября 2023 года.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают подтверждения Столтенберга в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля. 

Теги:
НорвегияСтолтенберг, Йенс
© Информационное агентство ТАСС
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