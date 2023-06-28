28 июня, 11:03,
обновлено 28 июня, 11:23
Военная операция на Украине

Швейцария не дала разрешение на продажу в ФРГ предназначенных для Киева танков Leopard

Morris MacMatzen/ Getty Images
Танк Leopard 1 A5
© Morris MacMatzen/ Getty Images

Речь шла о запросе компании Ruag SA относительно 96 боевых машин

ЖЕНЕВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии ответил отказом на запрос швейцарской государственной оборонной компании Ruag об одобрении возможной сделки по продаже немецкому концерну Rheinmetall 96 танков Leopard 1 с целью их дальнейшей передачи на Украину.

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Свое решение Берн мотивировал нейтральным статусом Швейцарии, сообщила в среду правительственная пресс-служба.

"Федеральный совет отклонил 28 июня запрос Ruag SA относительно продажи 96 боевых танков Leopard 1 А5, предназначенных для Украины. Таким образом он отдал приоритет аспектам политики нейтралитета Швейцарии, а также надежности ее верховенства права", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаШвейцарияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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