ВС Иордании сбили третий за месяц БПЛА, летевший из Сирии

Беспилотник доставили в соответствующие инстанции

ТАСС, 28 июня. Вооруженные силы Иордании в среду сбили беспилотник, летевший с территории соседней Сирии. Об этом говорится в заявлении военных, опубликованном на их сайте.

"Пограничные войска в координации с службами безопасности ВС и подразделениями по борьбе с наркотиками заметили беспилотник, попытавшийся незаконно пересечь границу Иордании из Сирии", - отмечается в заявлении.

Военные также указали, что БПЛА был сбит на территории королевства и после этого доставлен в соответствующие инстанции. В вооруженных силах подчеркнули, что сбитый аппарат является уже третьим беспилотником за текущий месяц, залетевшим в Иорданию из соседней Сирии. Информации о том, нес ли БПЛА какой-либо груз, не приводится.

13 июня агентство Petra проинформировало, что ВС Иордании сбили беспилотник, который нес наркотики, недалеко от границы с Сирией. БПЛА переносил 500 г метамфетамина, наркотические вещества были переданы в соответствующие инстанции.