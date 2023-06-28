Прокурор допустила закрытие дела против партии "Шор" после ее ликвидации

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин уточнила, что Конституционный суд должен одобрить запрос правительства о ее запрете

КИШИНЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное против оппозиционной молдавской партии "Шор" может быть закрыто после того, как Конституционный суд одобрит запрос правительства об ее запрете и ее ликвидируют, заявила в среду глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.

"С процессуальной точки зрения в суд было направлено дело против юридического лица "Партия "Шор". Есть много вариантов, что потом может произойти с этим юрлицом, но если его ликвидируют, то процедуру закрывают, нет смысла идти дальше", - отметила Драгалин в интервью молдавскому изданию NewsMaker.

После решения КС о запрете партии "Шор" Министерство юстиции Молдавии сформирует ликвидационную комиссию, которая исключит ее из Государственного реестра юридических лиц и проведет другие процедуры. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, депутаты партии "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, и они будут действовать как независимые.

На этой неделе лидер партии Илан Шор заявил о формировании нового политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация" (ШОР), к которому уже присоединились две непарламентские партии. Политик рассказал, что деятельность блока нацелена "на восстановление доверия граждан к принципам верховенства закона, продолжение реализации социальных, экономических и инфраструктурных проектов, инициированных ранее партией "Шор".

В Молдавии прошлым летом начались организованные партией "Шор" массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Участники протестов возложили на них ответственность за экономический кризис, спровоцировавший рост цен на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, топливо. Инфляция в республике впервые с 1990-х годов достигла 30% в годовом выражении.

Со своей стороны, Санду обвинила партию в незаконном финансировании, в попытке государственного переворота и в планах "саботирования проевропейского курса страны", после чего правительство попросило КС запретить ее. Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.