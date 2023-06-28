СМИ: Африка выделяет $2 млн на поддержку миротворческой миссии в ДР Конго

Соответствующей договоренностей достигли Африканский союз и Восточноафриканское сообщество, сообщил портал Aktuality

ПРЕТОРИЯ, 28 июня. /ТАСС/. Африканский союз (АС) и Восточноафриканское сообщество (ВАС) подписали соглашение о выделении $2 млн на финансирование деятельности региональных миротворческих сил на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в среду сообщил конголезский портал Aktuality.

"Представители АС и ВАС достигли договоренности о предоставлении $2 млн на поддержку региональных миротворческих сил в провинции Северное Киву на востоке ДРК", - цитирует портал совместное заявление АС и ВАС. Кроме того, Ангола и Сенегал выделят на эти цели по $1 млн, а Габон - $500 тыс.

В 2022 году лидеры стран Восточной Африки договорились о создании региональных сил, призванных положить конец вооруженному конфликту в ДРК. По словам министра иностранных дел ДРК Кристофа Лутундулы Апалы, его страна обеспечивает около 60% средств финансирования этих сил. Однако эти средства не покрывают всех расходов.

По оценке ООН, ситуация на востоке ДРК за последние три месяца ухудшилась, несмотря на затишье в столкновениях между повстанческой группировкой "Движение 23 марта" (М23) и вооруженными силами страны в провинциях Итури и Северное Киву. Повстанцы из М-23 начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Власти республики обвиняют Руанду в поддержке боевиков.