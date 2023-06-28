Одесский военком уволен после разразившегося вокруг него коррупционного скандала

В украинских СМИ ранее появилась информация, что семья Евгения Борисова приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Военком Одесской области Евгений Борисов уволен на фоне разразившегося вокруг него коррупционного скандала. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

"По состоянию на сегодняшний день, решение ставки верховного главнокомандующего, которое было принято 23 июня, реализовано, полковник Борисов освобожден от должности начальника ТЦК (территориальный центр комплектования, украинское название военкомата - прим. ТАСС) Одесской области", - сказала она в эфире "24 канала".

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что семья одесского военкома Евгения Борисова приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. После публикаций Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, начав в отношении него расследование по подозрению в злоупотреблениях во время призыва военнообязанных.

23 июня украинский президент Владимир Зеленский дал поручение уволить подозреваемого в коррупции одесского военкома.

На Украине в последнее время часто возникают скандалы в связи с вручением повесток прямо на улицах, нередко это сопровождается применением силы. Также в соцсетях появляются кадры, на которых, как утверждается, сотрудники военкоматов насильно заставляют мужчин садиться в машины и увозят их. Часто сообщения о таких инцидентах приходят из Одессы и Одесской области. Украинские СМИ также сообщают, что сотрудники украинских военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки, сумма которых, как правило, составляет несколько тысяч долларов.