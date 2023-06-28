Facebook заблокировал страницу крупнейшего в Грузии телеканала Imedi

Компания отправила официальный запрос в корпорацию Meta, однако так и не получила ответа на вопрос, почему произошла блокировка

ТБИЛИСИ, 28 июня. /ТАСС/. Страница грузинского провластного телеканала Imedi в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заблокирована для пользователей. Об этом говорится в заявлении телеканала.

"Сегодня 28 июня с 17:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) ограничен публичный доступ к странице телекомпании Imedi в Facebook. Страница доступна только для ее администраторов. Примечательно, что страница не получала никаких предупреждений", - говорится в заявлении на сайте телеканала.

Как отмечается, телекомпания отправила официальный запрос в корпорацию Meta, однако так и не получила ответа на вопрос, почему произошла блокировка. Там лишь пояснили, что запрос передан специальной группе и предположили, что "проблема будет урегулирована в ближайшее время".

При посещении страницы на экране появляется надпись, что "этот контент сейчас недоступен".

Телеканал обладает самой большой аудиторией в стране. Редакционная политика канала отличается лояльностью к действующей власти и открытой критикой оппозиции. В последнее время на странице Imedi в Facebook периодически появлялись публикации, осуждающие либо высмеивающие случаи, связанные с ЛГБТ-сообществом в западных странах.

Facebook является самой популярной социальной сетью в Грузии. Официальных ведомства и СМИ Грузии оперативно публикуют информацию там из-за большого числа пользователей, а телеканалы транслируют эфиры всех информационных выпусков.