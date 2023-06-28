В Японии намерены развивать технологии миниатюрных роботов для оборонных целей

Это один из примеров перспективных технологий, которые страна планирует развивать в рамках новой стратегии национальной безопасности

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Японии в среду опубликовало перечень руководящих принципов развития оборонных технологий. Их цель - побудить частные компании и исследовательские институты принять участие в разработке и развитии новых методов обороны. Документ размещен на сайте ведомства.

В частности, в нем приведены примеры технологий, которые в министерстве считают перспективными для применения Силами самообороны страны. В список вошли миниатюрные роботы размером с насекомое, материалы, обладающие свойствами самовосстановления, мощные микроволновые излучатели и лазеры для предотвращения атак беспилотников, голограммы, а также технологии обучения при помощи когнитивных наук.

Предполагается, что подобный подход позволит расширить возможности сотрудничества частного сектора с Министерством обороны Японии, а также позволит оптимизировать процессы разработки и сократит финансовые издержки.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию национальной безопасности. В частности, в ней зафиксировано право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП.

Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.