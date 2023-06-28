Байден продолжает регулярно получать информацию о последствиях попытки мятежа в России

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон сообщила, что президента США "информировали регулярно, даже каждый час"

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продолжает на постоянной основе получать информацию от своей команды по национальной безопасности о последствиях попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в России. Об этом сообщила в среду первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Она беседовала с журналистами на борту самолета главы государства, который отправился из Вашингтона в Чикаго (штат Иллинойс).

Ее спросили, какую информацию американский лидер получает о последствиях случившегося в России. "На выходных его информировали регулярно, даже каждый час. И эти брифинги продолжаются. Его команда национальной безопасности постоянно информирует его о том, что мы видим [в России]", - ответила Далтон.

24 июня Байдена о ситуации в России информировали директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, глава национальной разведки США Эврил Хейнс, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Заместителя пресс-секретаря также спросили, обсуждал ли за последние два дня хозяин Белого дома по телефону ситуацию в России с кем-то из мировых лидеров. "У меня нет никаких сообщений о телефонных переговорах, которые я бы могла зачитать вам", - ответила она. Далтон отказалась комментировать утверждения американской прессы о произошедшем в РФ, подчеркнув, что "это внутреннее дело России". "Мы внимательно следим за ситуацией, но по-прежнему сосредоточены на Украине и на том, чтобы у нее было все необходимое для защиты", - добавила она.