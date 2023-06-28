Франция намерена вводить новые санкции против ЧВК "Вагнер" за "действия в Африке"

Министр - делегат по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешт призвал государства, которые сотрудничают с ЧВК "Вагнер", прервать эти связи

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Франция готова вводить дополнительные санкции в отношении ЧВК "Вагнер" за "ее действия в Африке и на Украине". Об этом сообщил министр - делегат по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешт, выступая в среду на слушаниях в Сенате (верхней палате парламента).

"Мы продолжим вводить строгие европейские санкции за действия ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке", - сказал Бешт, отвечая на вопросы сенаторов.

Он призвал государства, которые сотрудничают с ЧВК "Вагнер", прервать эти связи. Бешт обвинил участников компании в систематическом нарушении прав человека.

Ранее власти США уже ввели рестрикции против ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина. В конце февраля Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций против России ввел отдельный блок ограничений, касающихся этой ЧВК.