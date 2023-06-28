КГБ включил экс-корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" в террористический список

Геннадия Можейко ранее признали виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, и приговорили к трем годам лишения свободы

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко включен Комитетом государственной безопасности в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный перечень опубликован на сайте Комитета госбезопасности Белоруссии.

Основанием для включения Можейко в этот перечень является вступление силу приговора о признании его "виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Минский городской суд 23 марта нынешнего года признал Можейко виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, приговорив его к трем годам лишения свободы. Позднее Верховный суд Белоруссии подтвердил данный приговор, после чего он вступил с силу. Сейчас Можейко отбывает наказание.

В настоящее время в перечень причастных к террористической деятельности лиц Комитетом госбезопасности включено 1 080 человек, среди которых более 300 - это граждане Белоруссии.