Блинкен не пояснил, может ли Киев получить гарантии безопасности по "израильской модели"

По словам госсекретаря США, он не готов прогнозировать решения, которые могут приняты на саммите

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос о том, может ли Украина получить гарантии безопасности по "израильской модели".

На мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке Блинкену был задан вопрос, касавшийся перспектив возможного вступления Украины в НАТО и предоставления Киеву Западом гарантий безопасности, в том числе по "израильской модели".

"Считаю важным выделить два момента. Во-первых, на саммите НАТО [в июле в Вильнюсе] вы увидите солидный пакет политической и практической помощи Украине", - указал Блинкен, подчеркнув, что не готов прогнозировать решения, которые могут приняты на саммите.

"Во-вторых, ряд стран изучают, что может быть сделано параллельно с НАТО, - продолжил Блинкен. - Что мы можем сделать, о чем я говорил ранее, так это помочь Украине выстроить долгосрочные возможности в сфере обороны и сдерживания". По его словам, это включает множество факторов. "Но я уверен, что мы к этому придем", - заключил госсекретарь.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества без присоединения к НАТО. По данным газеты, эта модель подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности", однако обязательства перед Киевом будут "практически наверняка менее долгосрочными". В Киеве подтвердили достоверность этих сведений.