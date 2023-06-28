Минюст Швеции не занимался выдачей разрешения на акцию с сожжением Корана

Глава ведомства Гуннар Стрёммер заявил, что этот вопрос решает руководство полиции

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. Правительство и Министерство юстиции Швеции не имеют отношения к выдаче разрешения на акцию с сожжением Корана в Стокгольме в среду. Об этом заявил глава Минюста Гуннар Стрёммер в интервью телеканалу SVT.

"Эти вопросы выдачи разрешения решаются полицейскими властями, - сказал он. - С одной стороны, у нас сильная защита свободы слова, но применение закона о порядке - это область полиции. Но в то же время защита свободы слова может быть оскорбительной для многих, расстраивать их. Разрешение не означает поддержку". Министр добавил, что не поддерживает оскорбительные акции.

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Перед сожжением он положил на экземпляр книги свиной бекон, что является особенно оскорбительным жестом для верующих.