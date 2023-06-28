Блинкен заявил, что соглашение с Ираном не просматривается

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что администрация США тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и достичь соглашения об обмене заключенными

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Перспективы выхода США и Ирана на какую-то договоренность, касающуюся ядерных разработок Тегерана, в настоящее время не просматриваются. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в среду в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Однако никакого соглашения в ближайшее время не просматривается. Решит ли сам Иран предпринимать действия или <...> не предпринимать действия, которые ведут к дальнейшей эскалации напряженности не только с нами, но и с другими странами, покажут его шаги", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

13 июня заместитель главы МИД Ирана Али Багери сообщил, что встретился в Абу-Даби со своими коллегами из Великобритании, Германии и Франции, чтобы обсудить "некоторые проблемы, вызывающие взаимные опасения". На следующий день газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация США тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и достичь соглашения об обмене заключенными.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.