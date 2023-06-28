Зеленский предложил пять ориентиров для новой украинской доктрины

По словам президента Украины, стране нужна новая государственная доктрина

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужна новая государственная доктрина, и предложил для нее пять ориентиров, включая обеспечение безопасности и трансформацию в десятилетний срок. Среди предлагаемых доктриной инициатив - определение "национального канона" освещения боевых действий в стране и установление уровня зарплаты на 30% больше, чем в соседних государствах Евросоюза.

По его словам, доктрина "должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине" и ее будущем. "Сегодня я предлагаю к обсуждению и началу общенациональной дискуссии об украинской доктрине пять, на мой взгляд, основных ориентиров. Это направления, которые могут быть раскрыты теми или иными конкретными пунктами, которые нация определит как важные", - сказал он, выступая в Верховной раде Украины по случаю Дня конституции страны.

Первым ориентиром Зеленский назвал некую "философию победы", указав, в частности, что Украина "сама будет выбирать альянсы для себя и свое будущее". Второй ориентир - глобальность украинской безопасности. В этой связи он напомнил об устремлениях Киева в ЕС и НАТО, а также о желании производить в стране все необходимое вооружение, которое Украина получает от партнеров, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), танки, пушки, бронетехнику и все виды беспилотников.

Третьим ориентиром Зеленский назвал политику в отношении военных, которая насчитывает 10 пунктов. В их числе участие украинских военных в миротворческих и международных тренировочных миссиях, новая система военного образования, создание мемориалов и национального военного кладбища. В этой части Зеленский также заявил о необходимости определить единый "национальный канон" освещения боевых действий на Украине.

По мнению украинского президента, четвертым ориентиром доктрины должна стать "политика справедливости". Здесь он вспомнил о деле бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, которого арестовали по обвинению во взяточничестве, и призвал Раду поддержать предложения Совбеза ужесточить проверку судей, в том числе с помощью детектора лжи и полиграфа.

Самым обширным стал пятый ориентир о трансформации страны за десять лет, он включил 15 пунктов. Зеленский в частности ставит целью для Украины ВВП в размере 1 триллиона долларов. Он также хочет, чтобы труд украинцев не был дешевым, а оплачивался по формуле - уровень зарплат в соседних странах Евросоюза плюс 30%. Несмотря на то, что пункты этого ориентира включали различные экономические и социальные инициативы, Зеленский признал, что власти не планируют снижать налоги в стране. Президент рассказал, что полный текст украинской доктрины будет утверждаться на заседании Совбеза.