Вильнюс считает провокацией возбужденное Минском дело по обращению с мигрантами

Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что целью Белоруссии является подрыв репутации Литвы

ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Глава МВД Литвы Агне Билотайте считает провокацией возбужденное Белоруссией уголовное дело против Литвы по обращению с нелегальными мигрантами.

"Это очередная провокация недемократического белорусского режима, целью которой является подрыв репутации Литвы", - сказала она в среду журналистам.

По утверждению главы МВД, Литва соблюдает все свои международные обязательства, уважает права и свободы человека и оказывает иностранцам, которые незаконно пересекли или пытались пересечь границу республики, всю необходимую гуманитарную помощь.

О возбуждении дела ранее сообщила Генпрокуратура Белоруссии. В заявлении ведомства указывалось, что депортации и необоснованное применение к мигрантам физической силы и специальных средств, намеренное неоказание им медицинской помощи повлекли наступление тяжких последствий, в том числе смерти беженцев.

С августа 2021 года на фоне миграционного кризиса с массовыми попытками нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки проникнуть через Белоруссию в Литву Вильнюсом было принято решение вытеснять нелегалов обратно в Белоруссию. За прошедшее время с границы балтийской республики были вытеснены 20,5 тыс. человек. С начала текущего года по начало июня это число составило 1 075.