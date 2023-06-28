Блинкен сообщил, что США продолжают добиваться консульского доступа к Гершковичу

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, его страна изучает возможности по возвращению домой корреспондента The Wall Street Journal и других американцев, удерживаемых в странах по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают добиваться консульского доступа к обвиняемому в РФ в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии Совета по международным отношениям.

"С самого первого дня мы добиваемся консульского доступа. У нас был доступ к нему на начальном этапе, в последнее время в нем отказывают. Это то, к чему мы стремимся изо дня в день", - заявил госсекретарь США.

По словам Блинкена, США "изучают возможности по возвращению домой его [Гершковича], Пола Уилана и многих других американцев, удерживаемых в странах по всему миру". "В последние два с половиной года нам удалось вернуть домой множество американцев, но на этом направлении еще предстоит работа", - отметил глава Госдепа. "Мы продолжим работать над возвращением Эвана домой и не остановимся, пока он не вернется", - заключил Блинкен.