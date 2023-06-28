Блинкен рассчитывает на сотрудничество с Китаем по вопросу прекурсоров для наркотиков

Портал Axios со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний ранее сообщал, что уровень смертности в США от передозировки фентанилом вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. США рассчитывают, что смогут начать сотрудничество с Китаем по проблеме прекурсоров, используемых при производстве наркотиков. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на мероприятии Совета по международным отношениям.

"Фентанил является "убийцей номер один" американцев в возрасте от 18 от 49 лет. <…> Прекурсоры для фентанила сейчас делаются в Китае", - утверждает Блинкен.

"Глубоко в наших интересах рассмотреть то, можем ли мы сотрудничать с Китаем для решения этой проблемы, - сказал госсекретарь. - У нас ранее был определенный прогресс, включая их [Китая] решение несколько лет назад прекратить экспорт самого фентанила, но химических прекурсоров - нет. Я считаю, что мы идем к тому, чтобы мы могли иметь практическое сотрудничество с Китаем".

В начале мая портал Axios со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщал, что уровень смертности в США от передозировки фентанилом вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год. По данным центров, США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.