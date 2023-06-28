В Омдурмане возобновились ожесточенные бои между сторонами суданского конфликта

Вооруженные силы наносят массированные удары с помощью беспилотников по позициям спецназа, сообщил телеканал Al Arabiya

КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения между противоборствующими сторонами суданского конфликта - армией и силами быстрого реагирования (спецназом) - возобновились в среду в городе Омдурмане, вплотную прилегающем к Хартуму. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, вооруженные силы наносят массированные удары с помощью беспилотников по позициям спецназа в южной части Омдурмана. Силы быстрого реагирования пытаются отражать налеты, используя зенитную артиллерию. По свидетельству Al Arabiya, армия бомбардирует районы Аль-Мансура и Аль-Мухандисин, где сосредоточены отряды сил быстрого реагирования. В самом Хартуме слышны залпы тяжелых орудий, звуки перестрелок из автоматического оружия.

Бои в Хартуме и Омдурмане между армией и спецназом проходят несмотря на начавшийся в среду период одного из главных мусульманских праздников - праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам) - и заявления обеих сторон о прекращении огня в дни праздника. В соответствии с ранее распространенной информацией Вооруженные силы Судана и спецназ были готовы пойти на обоюдное согласие о перемирии на период празднования с 28 июня по 2 июля. Однако консультации по этому вопросу, проходящие в городе Джидда, были отложены до окончания Ид аль-Адха.

Последнее из перемирий между армией и спецназом, которое объявлялось на три дня, официально завершилось на прошлой неделе, однако уже накануне стороны в очередной раз вступили в вооруженные столкновения в Хартуме. За минувшие два месяца участники суданского конфликта более 10 раз объявляли о перемирии, но ни одно из них не было соблюдено в полном объеме.

Вместе с тем, по поступающей информации, заместитель главы Суверенного совета страны Малик Акар в настоящее время работает над "объединением внутренних и внешних инициатив и поиском заслуживающей доверия платформы для диалога между сторонами конфликта". По имеющимся данным, Акар, назначенный на свой пост в мае нынешнего года командующим армии Абдель Фаттахом аль-Бурханом, проводит интенсивные консультации с международными и региональными посредниками, чтобы вывести армию и спецназ на "реальные переговоры, ведущие к стабильности в стране". Некоторое время назад Акар высказал мнение, что "продолжение нынешней ситуации приведет к полному разрушению Судана".