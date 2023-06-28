СМИ: Швеция уже в 2024 году будет тратить 2% ВВП на оборону

По данным телеканала SVT, в целом оборонный бюджет, как ожидается, составит около $10,86 млрд

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Швеции планирует выделить в следующем году на оборону на 20 млрд крон ($1,86 млрд) больше, чем в нынешнем. В результате страна выполнит поставленную перед всеми странами - членами НАТО задачу довести военные траты до 2% ВВП, сообщает в среду телеканал SVT.

"Мы сказали, что нам придется увеличить бюджет примерно на 20 миллиардов [крон] в следующем году, и это абсолютно необходимо", - пояснил в интервью телеканалу министр обороны Пол Йонсон.

В целом оборонный бюджет, как ожидается, в следующем году составит около 117 млрд крон ($10,86 млрд). В 2025 году планируется добавить еще 12 млрд крон ($1,11 млрд).