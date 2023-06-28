Госдеп утверждает, что КНР все чаще использует принуждение в спорах в Южно-Китайском море

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что Пекин все чаще использует методы принуждения при спорных ситуациях в Южно-Китайском море.

"Мы видим ясную тенденцию роста [случаев] принуждения со стороны КНР в Южно-Китайском море, включая усилия, направленные на реализацию ее обширных и незаконных притязаний на море, посягательство на права и свободы других государств в рамках международного права, как они отражены в Конвенции ООН по морскому праву", - заявил в среду помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Комментируя добычу энергоресурсов в Южно-Китайском море, американский дипломат обвинил Пекин в создании рисков для частного сектора и применении нерыночных методов конкурентной борьбы. "Провокационное поведение КНР обостряет риски для бизнеса, по сути, выталкивает конкурентов и прокладывает путь к заключению сделок о совместной разработке [шельфовых месторождений] с ее государственными фирмами", - утверждал Критенбринк.

Кроме того, он выразил мнение о том, что КНР все более активно практикует "небезопасные перехваты" воздушных и морских судов в Южно-Китайском море. Соединенные Штаты призывают Китай прекратить такие "небезопасные маневры", сказал сотрудник внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон намерен для продвижения американских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе концентрировать внимание "прежде всего на расширении потенциала союзников, партнеров и друзей". "Это действительно ключ для мира и стабильности в регионе. Безусловно, ключ к поддержанию мира, стабильности и свободы судоходства в Южно-Китайском море", - убежден Критенбринк.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. В последние годы трения несколько смягчились благодаря многосторонним усилиям, в том числе взаимодействию в формате "Китай - АСЕАН". Власти КНР периодически высказывают недовольство действиями США, которые могут привести к повторной эскалации конфликта и навредить ситуации в регионе.