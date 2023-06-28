28 июня, 17:41,
обновлено 28 июня, 18:42
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Госдеп прокомментировал присутствие сил ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

В ведомстве отметили, что США продолжат применять санкции в отношении этой частной военной компании и связанных с ней лиц

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. США считают, что присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии может оказать дестабилизирующее воздействие, как и в других странах. С таким утверждением выступил в среду на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Мы не разделяем наши слова касательно дестабилизирующего влияния группы "Вагнер", где бы ни было ее присутствие. Мы, конечно, говорили об этом в отношении операций "Вагнера" в Африке. Я не намерен вдаваться в спекуляции о предстоящих действиях и событиях, которые могут произойти", - сказал чиновник.

Кроме того, Пател утверждал, что "присутствие ЧВК "Вагнер" в [какой-либо] стране делает ее более подверженной дестабилизирующим действиям и уязвимой с точки зрения эксплуатации ее природных ресурсов". "Все эти [утверждения] оказались верны на прошлой неделе", - указал он, говоря о ситуации в РФ с участием ЧВК "Вагнер".

Также представитель Госдепа заявил, что США продолжат применять санкции в отношении ЧВК "Вагнер" и связанных с ней лиц. "Мы лишь подтверждаем, что за ЧВК "Вагнер" числится очень ясный список. Поэтому они и [основатель ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин находятся под санкциями, и США продолжат принимать меры для привлечения связанных с ними лиц к ответственности за дестабилизирующие действия", - отметил представитель Госдепа. 

Теги:
БелоруссияСШАРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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