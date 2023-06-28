Иран подал иск против Канады в суд ООН в связи с предполагаемыми ограничениями иммунитетов

Тегеран просит суд признать, что Оттава нарушила свои международные обязательства

ГААГА, 28 июня. /ТАСС/. Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады в связи с предполагаемыми ограничениями иммунитетов. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе суда.

В иске, уточнили в инстанции, Иран утверждает, что "Канада одобрила и осуществила ряд законодательных, исполнительных и судебных действий против Ирана и его собственности с 2012 года в нарушение своих международных обязательств".

По мнению Тегерана, эти действия "являются ограничением иммунитетов, которые распространяются на Иран, а именно юрисдикционного иммунитета и иммунитета от принудительных мер". На основе этого иранская сторона просит суд признать, что Канада нарушила свои международные обязательства.