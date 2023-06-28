Госдеп отказался критиковать Зеленского за решение отложить выборы на Украине

Заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател попытался возложить ответственность за это на Россию

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отказался критиковать президента Украины Владимира Зеленского за решение отложить выборы в своей стране и попытался возложить ответственность за это на Россию.

"Это гипотетическая ситуация, и я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы, но могу сказать, что мы продолжаем оставаться на связи с нашими украинскими партнерами. Я также хотел бы использовать эту возможность, чтобы напомнить, что военное положение продолжает действовать только потому, что Россия продолжает полномасштабную и незаконную войну против Украины и ее народа", - сказал он в среду на брифинге.

На слова журналиста о том, что хотя обстоятельства проведения выборов президента на Украине можно отнести к гипотетической ситуации, но заявление о решении не проводить их, пока действует военное положение, Зеленский сделал вполне реально, Пател заявил, что ему "нечего добавить к тому, что уже сказано". "Мы будем оставаться в тесном контакте с украинскими коллегами по этому вопросу", - отметил он.

Ранее Зеленский в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си заявил, что президентские выборы на Украине могут пройти только после завершения боевых действий, поскольку так предписывает закон Украины.