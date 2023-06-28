Оппозиция Венгрии сообщила, что парламент отложил до осени вопрос о приеме Швеции в НАТО

В то же время руководство парламента пока не объявляло повестку на следующую неделю и официально не дает комментариев на эту тему

БУДАПЕШТ, 28 июня. /ТАСС/. Парламент Венгрии отложил до осени голосование по вопросу о вступлении Швеции в НАТО. С таким утверждением выступили в среду депутаты от оппозиционных партий, заявившие, что руководство парламента по указанию правительства решило не включать этот вопрос в повестку на следующей неделе, которая станет заключительной в законодательной сессии в первом полугодии.

"Орбан не хочет голосовать по вопросу о вступлении Швеции в НАТО на следующей неделе", - написала депутат от "Демократической коалиции" Агнеш Вадаи в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В ее словах содержался намек на то, что решения по поводу ратификации документов о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу принимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, хотя правительство всегда заявляло, что это дело руководства парламента и фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Один из коллег Вадаи по "Демократической коалиции" также сообщил, что этот вопрос не будет рассматриваться до конца нынешней сессии венгерского парламента, а значит не будет решен к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. В то же время руководство парламента пока не объявляло повестку на следующую неделю и официально не дает комментариев на эту тему.

Венгерский парламент, несмотря на давление из-за рубежа, уже не один раз откладывал ратификацию соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Орбан заявил 23 мая, что его страна пока не готова рассматривать этот вопрос, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. По его мнению, их следует урегулировать до присоединения Швеции к НАТО, чтобы "не привносить туда конфликты". Правительство страны, а также депутаты парламента выражали недовольство в связи с тем, что шведские политики выдвигали против Венгрии обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

27 марта парламент Венгрии одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Венгерское правительство ранее заявляло, что поддерживает прием Швеции в альянс, однако обеспокоенность депутатов необходимо устранить. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Среди всех стран НАТО документы о вступлении Швеции не ратифицировала также Турция, которая требует от Стокгольма более решительных мер в отношении обосновавшихся в стране курдских экстремистов.