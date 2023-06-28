Госдеп: события в Карабахе не повлияли на график встреч глав МИД Азербайджана и Армении

В ведомстве отметили, что "все продолжит идти как запланировано"

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Новые столкновения в Нагорном Карабахе не привели к приостановке переговоров глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна в Вашингтоне. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы очень встревожены гибелью людей в Нагорном Карабахе, выражаем соболезнования семьям всех погибших. Этот инцидент подчеркивает необходимость избегать столкновений, а также важность прочного мира, - сказал представитель Госдепа. - США привержены оказанию содействия сторонам в достижении этой цели. Госсекретарь США Энтони Блинкен напрямую вовлечен в мирный процесс. Прямой диалог является ключом для решения проблем и достижения прочного мира".

По его мнению, встречи Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении 27 июня были конструктивными. США, отметил Пател, продолжат организовывать контакты в среду и в четверг. "Мы ждем с нетерпением, что эти переговоры продолжатся", - добавил он.

"Изменений в графике встреч нет. Не могу забегать вперед касательно какого-либо общения с прессой завтра в этой связи. Но все продолжит идти как запланировано", - сказал представитель Госдепа.

По данным Минобороны РФ, российские миротворцы зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха, в результате которых имеются убитые и раненые с армянской и азербайджанской сторон.