28 июня, 18:18
Военная операция на Украине

Главком ВСУ в третий раз за пять дней созвонился с главой Комитета начштабов ВС США

Валерий Залужный и Марк Милли обсудили обстановку на линии боевого соприкосновения и потребности ВСУ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в телефонном разговоре обсудили обстановку на линии боевого соприкосновения и потребности ВСУ.

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"Обсудили обстановку на передовой. <...> Рассказал генералу Милли об актуальных потребностях нашей армии в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования", - написал в Telegram-канале Залужный. По его словам, российские силы оказывают "мощное сопротивление" попыткам ВСУ перейти в наступление. Главком украинских войск договорился с председателем КНШ ВС США координировать действия в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Залужный и Милли разговаривали по телефону 24 и 25 июня.

Как заявляли в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
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