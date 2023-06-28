В Латвии считают, что появление ЧВК "Вагнер" в Белоруссии повлияет на безопасность региона

Президент страны Эдгарс Ринкевичс заявил, что Минск может использовать организацию для провокации против соседей

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Появление ЧВК "Вагнер" в Белоруссии будет иметь негативные последствия для региональной безопасности. Такое мнение выразил избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью, которое будет опубликовано во французской газете Le Figaro в четверг.

"Развертывание ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии создаст последствия в сфере безопасности региона, стран Балтии, Польши и, конечно, Украины", - сказал Ринкевичс. По его версии, Минск способен использовать ЧВК для "организации провокации против соседей".

Отвечая на вопрос, почему украинское контрнаступление развивается медленно, президент признал, что "Россия укрепила свою оборону, а страны Запада не дали Украине все оружие, которое было ей необходимо". "Все согласны, что есть путь для вступления Украины в НАТО. Остается найти действенный план, который бы сделал вступление возможным и эффективным", - добавил Ринкевичс.

Он повторил позицию стран Балтии, которые сомневаются в "возможности построить новую архитектуру безопасности с участием России". "Мы считаем, что нужно ввести больше санкций против России", - добавил Ринкевичс. Он признал, что позиция стран Балтии не всегда встречает понимание среди других членов НАТО.