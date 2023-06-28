Зурабишвили видит угрозу в бесконтрольном въезде россиян в Грузию

По мнению президента Грузии, руководство России может заявить, что русскоговорящие в этой стране не защищены должным образом

ТБИЛИСИ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что бесконтрольный въезд россиян в республику может обернуться угрозой, так как руководство России может заявить, что русскоговорящие в этой стране не защищены должным образом.

"Россияне, которые приезжают в Грузию, я повторюсь, должны контролироваться. Мы не можем просто так, не зная, кто они, допустить въезда множества россиян на территорию Грузии. <...> В то же самое время мы знаем об опасностях, к которым прибегает Россия, в случае, если она посчитает, что русскоговорящие люди не защищены должным образом. Это может стать причиной интервенции России", - сказала она в интервью телеканалу CNN.

Национальная служба статистики Грузии ранее сообщала, что в первом квартале текущего года более 220 тыс. россиян посетили республику. Это более чем в четыре раза превосходит аналогичный показатель прошлого года. Россия находится на первом месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию.