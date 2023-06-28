В Госдепе считают, что визит конгрессменов на Тайвань не означает изменения политики США

Руководитель пресс-службы ведомства Ведант Пател заявил, что Вашингтон не стремится к усилению напряженности или изменению статуса-кво

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Визит делегации членов Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не означает изменения политики Вашингтона в отношении острова. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Могу сказать, что члены Конгресса уже посещали Тайвань, тому были исторические прецеденты", - заявил Пател в ответ на просьбу прокомментировать визит делегации американских законодателей во главе с председателем комитета по вооруженным силам республиканцем Майком Роджерсом.

"Как и ранее в подобных случаях, мы отмечаем, что нет никаких поводов для усиления напряженности или изменения статус-кво. США ни в коем случае не стремятся к этому", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства. "Повторюсь, что речь не идет о представителях исполнительной ветви власти, и я предоставлю этим членам Конгресса возможность самим комментировать свои поездки", - заключил Пател.

Во вторник внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило, что одна из крупнейших за последние годы делегаций Палаты представителей Конгресса США прибыла на остров. В состав делегации вошли девять членов Палаты представителей, при этом семь конгрессменов являются членами комитета по вооруженным силам. В их числе - глава меньшинства в комитете от Демократической партии Адам Смит. В среду делегацию во главе с председателем комитета приняла глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Визит завершится в четверг.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В настоящее время портфель невыполненных поставок американских вооружений острову достигает около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.