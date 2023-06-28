Шольц не считает, что с перемещением ЧВК "Вагнер" изменилась степень угрозы для НАТО

Канцлер ФРГ добавил, что альянс готов защищать каждый сантиметр своей территории

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью для Украины, Литвы и Польши в настоящий момент - с перемещением наемников ЧВК "Вагнер" в Белоруссию - не изменилась, НАТО готова защищать каждый сантиметр своей территории. Такое заявление сделал в среду в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

"За этой ситуацией мы следим с обеспокоенностью, мы наблюдаем за ней весьма тщательно. НАТО в состоянии защищать свою территорию. Обещание, которое заключается в том, что мы в случае нападения готовы защищать каждый сантиметр территории, сохраняет актуальность. Впрочем, в настоящий момент я не думаю, что ситуация изменилась", - сказал он.