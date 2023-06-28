WP: американская юрфирма подала в суд на создателей ChatGPT из-за нарушения авторских прав

По ее данным, OpenAI использует статьи "Википедии", сообщения в блогах, комментарии в соцсетях и другие плоды деятельности людей в сети для совершенствования разрабатываемых ей технологии искусственного интеллекта

ТАСС, 28 июня. Зарегистрированная в Калифорнии юридическая фирма Clarkson подала иск против американской технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, обвиняя ее в нарушении авторских прав и неприкосновенности частной жизни большого количества людей. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, OpenAI использует статьи "Википедии", сообщения в блогах, комментарии в соцсетях и другие плоды деятельности людей в сети для совершенствования разрабатываемых ей технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая языковую модель ChatGPT, тем самым незаконно присваивая их.

Райан Кларксон, возглавляющий фирму-истца, добивается выработки на основе этого дела установки определенных ограничений в отношении того, что можно применять для обучения ИИ и выработки системы компенсаций людям за использование их данных с этой целью, отмечает издание.

ChatGPT компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.