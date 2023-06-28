28 июня, 19:26
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Шольц назвал неожиданностью для Германии события вокруг ЧВК "Вагнер"

Канцлер ФРГ отметил, что немецкая разведка "разумеется, не знала об этом заранее"

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Действия ЧВК "Вагнер" в минувшие выходные в России стали сюрпризом для Федеральной разведывательной службы Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду в интервью телеканалу ARD, выдержки которого публикует агентство DPA.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

По его словам, разведывательные органы Германии, "разумеется, не знали об этом заранее". Комментируя публикации в американской прессе о том, что о подготовке мятежа якобы могла знать разведка США, канцлер сказал: "Об этом мы будем говорить все вместе [на Западе]. В том числе о положении вещей, по поводу которых сейчас есть спекуляции". 

Теги:
ГерманияРоссияШольц, ОлафПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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