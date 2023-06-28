США считают, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО

Представитель Госдепа Ведант Пател также назвал "неуважительной и оскорбительной" акцию сожжения Корана в Стокгольме

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что Швеция выполнила все условия для вступления в Североатлантический альянс. С таким заявлением выступил в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Представитель американского внешнеполитического назвал "неуважительной и оскорбительной" акцию сожжения Корана в Стокгольме. "Я оставляю за властями Швеции и местными правоохранительными органами право комментировать этот инцидент, но в целом мы по-прежнему выступаем за то, чтобы Венгрия и Турция незамедлительно ратифицировали документы о присоединении Швеции [к НАТО]", - указал Пател.

"Мы считаем, что Швеция выполнила все условия в рамках трехстороннего меморандума, который был заключен с Финляндией и Турцией на полях саммита [НАТО] в Мадриде в прошлом году", - продолжил представитель американского внешнеполитического ведомства. "Мы считаем, что Швеция является сильным, надежным партнером в сфере безопасности, который разделяет ценности НАТО, укрепит альянс и внесет вклад в обеспечение европейской безопасности. Мы считаем, что Швеция должна как можно скорее стать членом НАТО", - заключил он.

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Ранее в интервью шведским СМИ Момика говорил, что его акция не направлена против вступления Швеции в НАТО, а он просто хотел бы запретить Коран в королевстве.

Турция с мая прошлого года блокирует вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары на основе меморандума, подписанного в Мадриде в июне 2022 года на полях саммита НАТО, а вопрос экстрадиции конкретных лиц должен решать суд, так как это находится вне компетенции правительства.

Что касается Венгрии, то, по словам премьера Виктора Орбана, его страна пока не готова рассматривать вопрос ратификации шведской заявки на вступление в альянс, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. Правительство выражало недовольство в связи с тем, что в последние годы шведские политики регулярно выдвигали против Венгрии необоснованные обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.