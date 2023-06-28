Госдеп: США не тревожит последовательность поездок Нетаньяху, собирающегося в КНР

Заместитель главы пресс-службы ведомства Ведант Пател заявил, что Вашингтон находится в постоянном взаимодействии с еврейским государством

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты находятся в постоянном взаимодействии с Израилем и не рассматривают планируемый визит премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в Китай с точки зрения того, что он едет в КНР до того, как будет согласована его поездка в США. Об этом в среду заявил на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Я думаю, что важно не зацикливаться на таких вещах, как последовательность и хореография. Более важно оставаться сосредоточенными на сути проблем, а суть заключается в том, что мы находимся в прямом контакте и постоянном взаимодействии с нашими израильскими партнерами", - сказал Пател, отвечая на вопрос о том, как США относятся к тому, что Нетаньяху поедет в Китай до того, как посетит Вашингтон.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что "[любые] страны, как и США, могут иметь отношения с КНР". Говоря о возможных сроках визита Нетаньяху в США, Пател сказал, что "мне нечем с вами поделиться по этому поводу".

27 июля Нетаньяху в Иерусалиме встретился с членами Палаты представителей США и проинформировал их, что получил приглашение посетить Китай. В тот же день газета The Times of Israel со ссылкой на источники проинформировала, что премьер планирует нанести визит в Китай в июле и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным издания, визит призван продемонстрировать, что у главы правительства есть дополнительные дипломатические варианты, пока президент США Джо Байден дает понять, что не намерен приглашать Нетаньяху в Белый дом в ближайшем будущем.

Ранее несколько американских СМИ сообщали, что Нетаньяху добивается приглашения в Белый дом с момента возвращения на пост главы правительства в конце декабря прошлого года. Однако американо-израильские отношения остаются натянутыми как из-за судебной реформы, так и из-за высказываний крайне правых членов правительства Нетаньяху, считают эксперты.