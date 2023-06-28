МИД Молдавии обвинил Россию в действиях по дестабилизации ситуации в стране

В Кишиневе заявили о намерении этому противостоять

КИШИНЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии считают, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в стране, и намерены этому противостоять. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики в связи с комментарием официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она призвала Кишинев перестать действовать в угоду коллективному Западу и прислушаться к собственным гражданам.

"Молдавско-российские отношения значительно пострадали, когда Россия начала проявлять военную агрессию против Украины. Молдавские власти по-прежнему полны решимости противостоять дестабилизирующим действиям России, которые направлены против нашей страны", - отмечается в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства.

Ранее спикер парламента и председатель правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти рассматривают возможность сокращения числа российских дипломатов в стране. Захарова, комментируя эти призывы, заявила, что РФ заинтересована в развитии связей с народом Молдавии, а численность сотрудников посольства РФ в Кишиневе является абсолютно оправданной. Она подчеркнула, что подобная деструктивная и лицемерная линия, игнорирующая мнение и интересы граждан, навязываемые "мантры" о "российской угрозе и пропаганде" вызывают "все возрастающее отторжение у молдаван", в большинстве своем тепло и по-дружески относящихся к России.

Планы Кишинева раскритиковал и бывший президент Молдавии Игорь Додон. "Заявления представителей власти о том, что численность сотрудников посольства РФ нужно сократить, не имеют ничего общего с национальными интересами Республики Молдова и интересами граждан. Это еще одна попытка понравиться внешним кураторам и влиться в антироссийские тенденции Запада", - написал он в Telegram-канале. Додон подчеркнул, что необходимо увеличить штат посольства Молдавии в Москве, где работает всего шесть человек, так как в РФ трудится около 400 тыс. молдавских граждан, которые лишены поддержки со стороны дипломатов.