Доктрина Зеленского, Рождество в декабре, сюрприз на саммите НАТО. Ситуация вокруг Украины

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Украина должна вступить в НАТО, начать производить лекарства на основе каннабиса, а также в течение десяти лет произвести трансформацию страны таким образом, чтобы достичь ВВП в размере $1 триллиона, считает президент страны Владимир Зеленский. Он также предложил Верховной Раде перенести празднование Рождества в стране с 7 января на 25 декабря.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что условием для начала дискуссии о вступлении Украины в альянс является победа Киева в конфликте с Москвой.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Подразделения Южной группировки войск РФ за минувшие сутки успешно отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Еще две атаки были отбиты на южнодонецком направлении. По словам Конашенкова, за сутки на всех направлениях боевых действий противник потерял до 670 бойцов.

Кроме того, в ДНР были поражены пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ, командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады противника. Войска РФ также нанесли удары по резервам ВСУ в Запорожской области, сообщил Конашенков.

Киев и НАТО

"Украина стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО", - сказал Зеленский, выступая на заседании Верховной рады. Украинский лидер высказал мнение, что Россия сама заинтересована во вступлении Киева в Североатлантический альянс, так как, став членом НАТО, Украина должна будет взять на себя обязательство по обеспечению мира в своем регионе. Зеленский также уверен, что "весь восточный фланг НАТО хочет, чтобы США, Германия, Франция или Британия размещали своих солдат в восточных странах Европы вблизи границ РФ".

О готовности Украины к вступлению в альянс заявил также глава Минобороны страны Алексей Резников, отметивший, что Киев выполнил три ключевых условия Брюсселя: обеспечил оперативную совместимость с силами НАТО, прозрачную систему закупок и гражданский контроль над вооруженными силами.

Однако генсек альянса отметил, что условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО является победа Украины в конфликте с РФ. Он также подчеркнул, что альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля усилит политические связи с Украиной. В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала, что на этом саммите будет некий "сюрприз".

Доктрина Зеленского

Президент Украины заявил, что стране нужна новая государственная доктрина, и предложил для нее ориентиры, включая обеспечение безопасности и трансформацию в десятилетний срок. Среди инициатив Зеленского: определение "национального канона" освещения боевых действий в стране и установление уровня зарплаты на 30% больше, чем в соседних государствах Евросоюза. По словам президента, доктрина "должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине" и ее будущем.

В числе ориентиров Зеленский назвал некую "философию победы", указав, в частности, что Украина "сама будет выбирать альянсы для себя и свое будущее". Еще один ориентир - глобальность украинской безопасности, которая будет обеспечиваться, в том числе, производством в стране всех необходимых вооружений, которые сейчас Киев получает от партнеров, включая системы ПВО, танки, пушки, бронетехнику и беспилотники.

В своем выступлении глава государства также порассуждал о трансформации страны за десять лет, поставив целью ВВП в размере триллиона долларов. Он изложил ряд экономических и социальных инициатив, однако признал, что власти не планируют снижать налоги в стране.

Президентские инициативы

Президент Украины внес в Верховную Раду несколько законопроектов. Так, законопроект об английском языке призван определить его на Украине как язык международного общения. Им должны будут владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры. Принятие закона, по мнению Зеленского, носит неотложный характер.

Законопроект о переносе празднования Рождества, по мнению украинского лидера, "позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство на Украине". В пояснительной записке к документу утверждается, что "украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января", тогда как большинство православных христиан мира празднуют его 25 декабря.

Выступая в Раде, Зеленский также высказался за легализацию лекарств на основе каннабиса (марихуаны), отметив, что они должны производиться на территории страны. Он сослался на то, что "все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики" должны быть применены на Украине, чтобы украинцам "не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны".

Нейтральный статус

Федеральный совет (правительство) Швейцарии ответил отказом на запрос швейцарской государственной оборонной компании Ruag об одобрении сделки по продаже немецкому концерну Rheinmetall 96 танков Leopard 1 с целью их дальнейшей передачи Украине. Свое решение Берн мотивировал нейтральным статусом Швейцарии, сообщила пресс-служба кабмина. При этом швейцарское правительство заявило о присоединении страны к санкциям, введенным против России Евросоюзом в рамках 11-го пакета.