Белый дом объяснил следы на лице Байдена использованием аппарата для лечения апноэ

В ведомстве отметили, что президент США использует СИПАП с 2008 года

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник использовал аппарат для лечения ночного апноэ (нарушение дыхания во сне) СИПАП. Об этом сообщил в среду Белый дом.

"С 2008 года [нынешний] президент [США] обнародовал свои подробные медицинские отчеты о случаях ночного апноэ. Прошлой ночью он использовал аппарат СИПАП, что является типичным для людей с такой ситуацией", - цитирует агентство Reuters представителя Белого дома.

Как отмечает агентство Bloomberg, в понедельник и в среду на лице 80-летнего главы государства "были видны следы от аппарата СИПАП". При этом оно со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга подчеркивает, что "использование аппарата не связано с новым заболеванием или условиями окружающей среды". Тем не менее хозяин Белого дома начал использовать аппарат совсем недавно, подчеркивает Bloomberg.

Ночное апноэ - это нарушение дыхания, при котором человек во время сна перестает дышать на короткие периоды. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Аппарат СИПАП подает в дыхательные пути воздух с постоянным давлением с целью улучшения их проходимости.

В опубликованном Белым домом в феврале медицинском отчете о состоянии здоровья главы государства говорится, что Байден ранее перенес несколько операций на носовых проходах и пазухах и большую часть своей жизни имел дело с заложенностью дыхательных путей. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что у американского лидера время от времени случаются приступы кашля, у него была астма.