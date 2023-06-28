Федерация работодателей Украины попросила у президента защиты от коррупционеров и рейдеров

Владимира Зеленского также попросили предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, оказывающих давление на бизнес

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федерация работодателей Украины обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защиты от коррупционеров и рейдеров.

"Украина накрыла волна коррупции и рейдерских атак <...>. Призываем президента как гаранта конституции с целью защиты положений ее 42 статьи немедленно вмешаться в ситуацию", - говорится в сообщении на сайте федерации.

В сообщении также отметили, что в федерации предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, оказывающих давление на бизнес. В публичный список рейдеров войдут в том числе силовики и судьи. В федерации также выразили мнение, что на время военного положения следует законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных ситуациях, не относящихся к национальной безопасности.