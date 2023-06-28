Шольц полагает, что Байден добьется успеха на президентских выборах

Канцлер Германии назвал американского лидера опытным политиком на международном уровне

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нынешний президент США Джо Байден имеет шансы на успех во время выборов главы государства. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу ARD.

"Я действительно считаю, что президент Байден добьется успеха на выборах, так как он опытный политик на международном уровне, а также он работает ради социальной сплоченности в своей стране", - полагает Шольц.

Отвечая на вопрос ведущей о состоянии здоровья Байдена, канцлер сказал: "По оценкам его врачей, и об этом сообщается публично, для своего возраста он в форме".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Предыдущий глава государства Дональд Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.