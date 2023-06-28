28 июня, 20:24
Военная операция на Украине

Шольц заявил, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления

AP Photo/ Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
© AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер ФРГ высказался против замораживания конфликта

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мое впечатление, что Украина очень тщательно подготовилась (к контрнаступлению - прим. ТАСС), что она знает, что делает. Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта", - добавил канцлер.

Отвечая на вопрос, знают ли власти Германии на этот счет больше, чем передают СМИ, он сказал: "У нас есть некоторая дополнительная информация, которую нам предоставляют спецслужбы".

Глава правительства в очередной раз высказался в пользу вывода российских войск с Украины и против замораживания конфликта. "Основа для успешных переговоров, которые вели бы в направлении завершения войны, будет тогда, когда Россия признает, что должна отвести войска", - добавил он. По словам Шольца, нынешнее положение дел "не должно закончиться тем, что война будет заморожена вдоль линии, которая сейчас проходит между армиями".

Канцлеру был задан вопрос, окажет ли ситуация с ЧВК "Вагнер" какое-то воздействие на поиск переговорного пути. "Будет ли теперь легче или тяжелее, нельзя точно сказать", - ответил Шольц. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация