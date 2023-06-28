Министры обороны США и ФРГ обсудили Украину и укрепление восточного фланга НАТО

Ллойд Остин и Борис Писториус поговорили о вызовах в Индо-Тихоокеанском регионе и планах Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Министры обороны США Ллойд Остин и Германии Борис Писториус обсудили поддержку Украины и укрепление восточного фланга НАТО. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министр Остин поблагодарил министра Писториуса за существенную помощь и поставки Украине. Он также поблагодарил министра Писториуса за помощь Германии в укреплении восточного фланга НАТО, включая поддержку развертывания сил США и НАТО на территории Германии или [их переброски] через Германию", - говорится в заявлении Райдера.

Он добавил, что министры обсудили вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе и планы Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.