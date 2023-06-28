Саудовские силовики ликвидировали мужчину с оружием у консульства США в Джидде

В ходе инцидента погиб охранник консульства

ДУБАЙ, 28 июня. /ТАСС/. Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали в среду мужчину с огнестрельным оружием у консульства Соединенных Штатов в Джидде. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря полиции округа Мекка.

По его информации, в среду в 18:45 (совпадает с мск) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силы безопасности решили действовать в соответствии с ситуацией и ликвидировать его. В ходе перестрелки он был убит.

Охранник консульства США в Джидде погиб в результате нападения на дипломатическое представительство, сообщили в агентстве.