Трамп в случае победы на выборах намерен запретить въезд в США "коммунистам и марксистам"

Бывший американский лидер заявил о планах реализовать стратегию по "защите целостности миграционной системы" страны

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году незамедлительно запретит въезд в страну "всем коммунистам и марксистам". Слова республиканца приводит в среду его пресс-служба.

По словам Трампа, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, он намерен реализовать план по "защите целостности миграционной системы" страны. Как следует из заявления политика, в случае победы на выборах он "в первый же день" на посту президента США "запретит въезд в страну всем коммунистам и марксистам".

"Те, кто приезжает в нашу страну, должны любить ее. Мы хотим, чтобы они любили ее, нам не хочется, чтобы они стремились к ее разрушению", - отметил Трамп. "Мы не собираемся пускать в США ненавидящих христиан коммунистов, марксистов и социалистов из-за рубежа", - подчеркнул он.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой действующей администрации Джо Байдена в том числе из-за проводимой им миграционной политики. В частности, Трамп высказывал точку зрения, что при Байдене США стали "свалкой", а американские города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками.

Еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году Трамп пообещал согражданам остановить поток нелегалов и выслать тех, кому все же удалось пробраться в страну. Он, в частности, распорядился начать строительство стены вдоль границы с Мексикой в тех местах, где ее еще не было, но его политические оппоненты в Конгрессе отказались выделять на это средства, и Трампу пришлось, пользуясь своими полномочиями, перенаправить на возведение стены несколько миллиардов долларов из бюджета Пентагона. Байден, ставший главой Белого дома 20 января 2021 года, отменил соответствующие указы Трампа, а также смягчил несколько других ограничений на въезд в страну. Как следствие, резко усилился поток жителей латиноамериканских стран, стремящихся любой ценой перебраться в США.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост. Байден объявил о намерении переизбираться в апреле текущего года.