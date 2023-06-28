В Германии заявили, что Запад не имеет отношения к событиям вокруг ЧВК "Вагнер"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Россия - могущественная страна, поэтому другие страны должны внимательно наблюдать, когда возникают опасные ситуации

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Лидеры ряда западных стран договорились сохранять спокойствие после попытки частей ЧВК "Вагнер" поднять мятеж, поскольку не имели к происходящему никакого отношения. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц.

24 июня президент США Джо Байден обсудил по телефону с лидерами Великобритании, Германии и Франции Риши Сунаком, Шольцем и Эмманюэлем Макроном обстановку в России. "Мы быстро договорились, что будем сохранять спокойствие, поскольку мы не имеем ничего общего с войной или со столкновениями внутри России", - сказал канцлер. "Ситуация, когда не знаешь, чем это закончится и что это значит для действий России в будущем, опасная. Было важно координироваться", - добавил он.

Отвечая на вопрос, испытывал ли он беспокойство после попытки мятежа, канцлер сказал: "Россия - атомная держава, могущественная страна, поэтому мы должны постоянно внимательно наблюдать, когда возникают опасные ситуации". "И эта ситуация была опасной. Многие спекулируют насчет того, позади ли она, мы этого тоже не знаем. Но в долгосрочной перспективе это точно будет иметь воздействие в России", - утверждал глава правительства.