Полиция самопровозглашенного Косова трижды останавливала автомобиль сына Вучича

Президент Сербии заявил, что "поздравляет косовского премьера Альбина Курти с мужеством"

БЕЛГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Полиция самопровозглашенного Косова трижды останавливала автомобиль с сыном президента Сербии Данилой Вучичем, следовавшим на торжественное богослужение в монастырь Грачаница в центральной части края по случаю главного национального праздника - Видовдана. Об этом в среду заявил журналистам глава сербского государства Александар Вучич.

"Они останавливали, обыскивали и преследовали [автомобиль Данило Вучича] три раза. Просто позвольте им продолжать, это их работа. Я поздравляю [косовского премьера Альбина] Курти с мужеством. Он не такой храбрый в моей компании", - отметил сербский президент.

На опубликованных сербскими СМИ видеороликах видно, что сын главы государства был одет в футболку с надписью "сдаваться не вариант". Он следовал в сербский анклав Грачаница неподалеку от Приштины, где в одноименном монастыре проводил праздничную литургию патриарх Сербский Порфирий. Данило успешно добрался до Грачаницы: на опубликованной его отцом в социальных сетях фотографии сын президента стоит рядом с ним.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население.

29 мая бойцы Сил НАТО для Косова (СДК) оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения. Косовская полиция задержала семь сербских жителей севера края. Их обвиняют в применении насилия в отношении бойцов СДК в ходе протестной акции 29 мая. На кадрах видеозаписи митинга видно, что задержанные мирно сидели на земле перед строем военных Североатлантического альянса.