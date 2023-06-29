Лидеры 27 стран ЕС обсудят ситуацию в России и помощь Украине

Кроме того, они проведут стратегическую дискуссию по отношениям с Китаем

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза соберутся в Брюсселе на плановый двухдневный саммит, в центре внимания которого окажется недавняя попытка мятежа в России. Как сообщил накануне журналистам высокопоставленный представитель ЕС, ситуция в РФ будет обсуждаться, хотя она и не входит в официальную повестку дня встречи.

Традиционно одной из главных тем саммита станет конфликт на Украине и оказание финансовой и военной помощи Киеву. Кроме того, лидеры ЕС намерены обсудить спорный вопрос использования Брюсселем замороженных российских активов для Украины, но без ожиданий какого-либо прорыва.

Главы государств и правительств проведут также стратегическую дискуссию по отношениям с Китаем, а также обсудят миграционный кризис в ЕС.

На нынешнем саммите будет присутствовать генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого пригласили для обсуждения европейской и глобальной безопасности. Также с видеобращением к лидерам ЕС выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Попытка мятежа в России

По словам представителя ЕС, лидеры обсудят в четверг ситуацию вокруг попытки мятежа в России. "Первая сессия саммита завтра будет посвящена Украине, а также ситуации в России после событий в прошедшие выходные", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что этот вопрос не входит в официальную повестку дня саммита ЕС, соответственно, никаких его упоминаний в итоговом документе не будет.

Помощь Киеву

Участники саммита Евросоюза 29-30 июня рассмотрят риски для ядерной безопасности на Украине в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС и "непрерывную финансовую и военную помощь Киеву", написал накануне глава Евросовета Шарль Мишель в открытом письме - приглашении на встречу лидерам входящих в сообщество стран.

"Разрушение дамбы Каховской ГЭС ранее в этом месяце стало одной из величайших гуманитарных катастроф нашего времени, и оно также угрожает крупнейшей атомной электростанции в Европе (имеется в виду Запорожская АЭС - прим. ТАСС). Мы должны подтвердить наши обязательства помогать Украине как можно дольше путем непрерывной финансовой и военной помощи Киеву", - говорится в письме Мишеля.

Ранее в понедельник главы МИД ЕС смогли договориться об увеличении на €3,5 млрд финансирования Европейского фонда мира, который используется для оплаты поставок оружия Киеву, однако не смогли утвердить очередной, восьмой транш военной помощи в размере €500 млн, который заблокировала Венгрия. Как ожидается, лидеры обсудят этот вопрос на саммите.

Замороженные активы России

Как рассказал журналистам представитель ЕС, лидеры обсудят вопрос использования Евросоюзом замороженных российских активов для Украины, который является "спорным, так как есть побочные эффекты".

Лидеры стран ЕС на каждом саммите обсуждают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины после конфликта, однако не могут найти правовую базу для этого, а также расходятся во мнениях о том, как действовать. Как сообщила накануне газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС, некоторые европейские страны хотят, чтобы Еврокомиссия отложила свои предложения по использованию российских активов. Крупные государства-члены, включая Германию, не хотят торопиться. Они опасаются, что радикальное предложение может поколебать веру в безопасность активов, хранящихся иностранными государствами в Европе, утверждает Financial Times.

Еврокомиссия заявляла, что изучает возможность управления российскими активами для получения прибыли, которая может быть использована для Украины, при этом гарантируя, что базовые активы в конечном итоге могут быть возвращены России, утверждает Financial Times. Однако это все еще сопряжено с юридической опасностью и риском того, что активы потеряют свою стоимость и их придется возмещать за счет европейских налогоплательщиков, подчеркивает газета.

Еврокомиссия с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.