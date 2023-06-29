28 июня, 21:20
Военная операция на Украине

На Украине создали группу проверки начальников военкоматов

Первый замминистра обороны Александр Павлюк пояснил, что антикоррупционные органы будут определять, насколько декларации начальников территориальных центров комплектования соответствуют реальному образу их жизни

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Проверки работы и образа жизни начальников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское название военкомата) начинаются на Украине. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Рабочая группа создана. Она включает силовой блок - это НАПК [Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции], ДБР [Государственное бюро расследований], СБУ [Служба безопасности Украины], Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы - от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства", - приводит слова Павлюка издание "Страна".

Антикоррупционные органы будут определять, насколько декларации начальников ТЦК соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ будут смотреть, как работают центры.

Украинский президент Владимир Зеленский 23 июня распорядился уволить подозреваемого в коррупции военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, семья которого уличена в приобретении недвижимости и другого имущества в Испании на $4,5 млн после введения военного положения на Украине в прошлом году. Павлюку поручено провести проверку военкомов во всех регионах Украины на предмет коррупции.

На Украине в последнее время часто возникают скандалы в связи с вручением повесток прямо на улицах, нередко это сопровождается применением силы. Часто сообщения о таких инцидентах приходят из Одессы и Одесской области. Украинские СМИ сообщают, что сотрудники территориальных центров комплектации за отсрочку или освобождение от призыва берут взятки, сумма которых, как правило, составляет несколько тысяч долларов. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация