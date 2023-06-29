Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с РФ по региональной группировке войск

Он направлен, в частности, на совершенствование нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества в военной сфере

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Россией, касающегося деятельности региональной группировке войск. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать протокол между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, подписанный в городе Минске 3 декабря 2022 года", - говорится в документе.

Протокол, подписанный в декабре прошло года в Минске министрами обороны двух стран Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу, направлен на совершенствование нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества в военной сфере, уточняет понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (РГВ).

В частности, уточняются порядок дислокации соединений и воинских частей российской части РГВ и размещение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил РФ, обеспечивающих их функционирование. Относительно обеспечения выделенных в состав группировки сил стороны пришли к соглашению о возможности делать это не только самостоятельно, но и "в ином порядке по договоренности сторон".

Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщил в середине октября. Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в белорусской столице переговоров с Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки, а также ее готовности к выполнению задач по защите Союзного государства.