Глава МИД Чехии назвал РФ и КНР угрозами в стратегии безопасности страны

По словам Яна Липавского, Россию и Китай объединяет интерес в ослаблении влияния и единства демократических государств

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Россия и Китай представляют угрозу национальной безопасности Чехии, данное положение зафиксировано в стратегии, одобренной правительством республики. Об этом сообщил в среду вечером на пресс-конференции министр иностранных дел Ян Липавский, трансляцию вело Чешское телевидение.

"Правительство одобрило новую стратегию безопасности. Чехия должна реагировать на ухудшение обстановки [в сфере] безопасности. Мы знаем, что период мира в Европе закончился, - сказал глава МИД. - Новая стратегия безопасности ясно указывает на угрозы, связанные с Россией и Китаем. Россию и Китай объединяет интерес в ослаблении влияния и единства демократических стран. При этом Россия сознательно действует против политической, экономической и общественной стабильности в Чехии, поэтому представляет собой принципиальную угрозу нашей безопасности. Китай ставит под сомнение международный порядок, и это вызывает негативные последствия для безопасности на евро-атлантическом [пространстве]".

Документ призван помочь властям Чехии быть готовыми к такому варианту развития событий, как превращение в "участника вооруженного конфликта". "Одновременно мы делаем все для того, чтобы предотвратить [такой сценарий]", - добавил глава МИД.

В обеспечение национальной безопасности, как сказал министр, необходимо инвестировать на всех уровнях: выделять достаточно средств на оборону, проявлять предусмотрительность в торговых отношениях и осторожность к распространителям дезинформации. Липавский назвал членство в НАТО и Евросоюзе ключевым фактором безопасности Чехии.