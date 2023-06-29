28 июня, 21:59

Глава МИД Чехии назвал РФ и КНР угрозами в стратегии безопасности страны

По словам Яна Липавского, Россию и Китай объединяет интерес в ослаблении влияния и единства демократических государств

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Россия и Китай представляют угрозу национальной безопасности Чехии, данное положение зафиксировано в стратегии, одобренной правительством республики. Об этом сообщил в среду вечером на пресс-конференции министр иностранных дел Ян Липавский, трансляцию вело Чешское телевидение.

"Правительство одобрило новую стратегию безопасности. Чехия должна реагировать на ухудшение обстановки [в сфере] безопасности. Мы знаем, что период мира в Европе закончился, - сказал глава МИД. - Новая стратегия безопасности ясно указывает на угрозы, связанные с Россией и Китаем. Россию и Китай объединяет интерес в ослаблении влияния и единства демократических стран. При этом Россия сознательно действует против политической, экономической и общественной стабильности в Чехии, поэтому представляет собой принципиальную угрозу нашей безопасности. Китай ставит под сомнение международный порядок, и это вызывает негативные последствия для безопасности на евро-атлантическом [пространстве]".

Документ призван помочь властям Чехии быть готовыми к такому варианту развития событий, как превращение в "участника вооруженного конфликта". "Одновременно мы делаем все для того, чтобы предотвратить [такой сценарий]", - добавил глава МИД.

В обеспечение национальной безопасности, как сказал министр, необходимо инвестировать на всех уровнях: выделять достаточно средств на оборону, проявлять предусмотрительность в торговых отношениях и осторожность к распространителям дезинформации. Липавский назвал членство в НАТО и Евросоюзе ключевым фактором безопасности Чехии. 

Теги:
ЧехияРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация